Ein Fernsehteam der ARD-Sendung „Kontraste“ wollte in Roßlau auf einer AfD-Veranstaltung filmen. Dort war auch Ulrich Siegmund zu Gast. Vor Ort wurde das Team nicht freundlich empfangen.

AfD will in Roßlau ARD-Kamerateam aussperren - Das klagt sich ein und erlebt Spießrutenlauf

Rosslau/MZ. - Bei einer „Bürgerdialog“ genannten Veranstaltung der AfD in der Roßlauer Gaststätte „Zur Biethe“ ist am Dienstagabend ein Kamerateam des ARD-Magazins „Kontraste“ beschimpft und ausgebuht sowie in seiner Arbeit behindert worden.