rechtsextremer Aufmarsch AfD-Vize im Dessau-Roßlauer Stadtrat marschiert auf Neonazi-Demo mit

Der stellvertretende AfD-Fraktionschef im Dessauer Stadtrat, René Diedering, hat an einer Neonazi-Demo in Dresden teilgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass er bei solchen Aufmärschen mitgelaufen ist. Trotz seines Parteiaustritts nimmt er in der AfD-Fraktion eine exponierte Stellung ein.