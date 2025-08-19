weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  Unruhe in Roßlau: Schifferfest in Zeiten von Haushaltssperre - Organisatoren warten auf Mittelfreigabe der Stadt

Das Roßlauer ist von Donnerstag, 28. August, bis Sonntag, 31. August, geplant. Trotz vieler Herausforderungen.

Von Silvia Bürkmann 19.08.2025, 08:00
Ende August soll wieder Schifferfest gefeiert werden.
Ende August soll wieder Schifferfest gefeiert werden. Foto:Thomas Ruttke

Rosslau/MZ. - Bei Insidern schrillten sofort die Alarmglocken, als am Freitag ein Pressegespräch zum 45. Heimat- und Schifferfestes kurzfristig abgesagt wurde: Wackelt nun in Zeiten der Haushaltsperre etwa auch das traditionsreiche Volksfest am nördlichen Elbufer der Doppelstadt Dessau-Roßlau?