Das Roßlauer ist von Donnerstag, 28. August, bis Sonntag, 31. August, geplant. Trotz vieler Herausforderungen.

Schifferfest in Zeiten von Haushaltssperre - Organisatoren warten auf Mittelfreigabe der Stadt

Ende August soll wieder Schifferfest gefeiert werden.

Rosslau/MZ. - Bei Insidern schrillten sofort die Alarmglocken, als am Freitag ein Pressegespräch zum 45. Heimat- und Schifferfestes kurzfristig abgesagt wurde: Wackelt nun in Zeiten der Haushaltsperre etwa auch das traditionsreiche Volksfest am nördlichen Elbufer der Doppelstadt Dessau-Roßlau?