In den Tagen rund um Ostern wird es auf der wichtigen Nord-Süd Verbindung, der Autobahn 9, rund um Dessau-Roßlau voll. Was der ADAC Autofahrern rät.

Dessau/MZ. - Der ADAC warnt angesichts des anstehenden Osterwochenendes vor vollen Autobahnen in Sachsen-Anhalt, darunter auch rund um Dessau-Roßlau auf der A9. Zwar sei Sachsen-Anhalt, zusammen mit vielen anderen Bundesländern, am Montag in die Ferienwoche gestartet.

„Die ersten Staus hat es bereits gegeben, der Höhepunkt der Oster-Reisewelle wird allerdings erst direkt vor den Feiertagen und am Ostermontag zur Rückreise erreicht“, teilt der Automobilclub mit. Voll werde es insbesondere auf der A9 zwischen Köselitz und Vockerode bis zum 24. April, zwischen Thurland und Bitterfeld/Wolfen bis zum 28.März und in beiden Richtungen zwischen Naumburg und Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Thüringen, und hier sogar bis zum 31. Dezember.

Betroffen sind aber auch die Großräume Magdeburg und Leipzig/Halle sowie die Autobahnen 2, 36 und 38. Der ADAC empfiehlt, antizyklisch zu fahren.