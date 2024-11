„Mieter haben Angst“ Mieterbund Dessau warnt bei Abrissdebatten vor „sozialpolitischem Sprengstoff“

Der Dessauer Mieterbund gewinnt an Mitgliedern dazu. Er will Stadt in die Pflicht nehmen, um abrissbedingte Kündigungen sozialer zu gestalten. Auch die Sorge vor immer weiter steigenden Mieten wächst.