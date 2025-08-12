Rosslau/MZ. - Bislang unbekannte Täter haben im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße in Roßlau das Ablassventil einer Heizung geöffnet und so den dortigen Keller unter Wasser gesetzt. Das hat die Polizei Dessau-Roßlau mitgeteilt. Die ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, 12. August. Neben der Polizei war nach einer Alarmierung über die Rettungsleitstelle auch die Feuerwehr im Einsatz, die zwischen 0.17 Uhr und 1.35 Uhr den Keller wieder frei pumpte. Den entstandenen Sachschaden schätzten die eingesetzten Kräfte auf etwa 3.000 Euro.