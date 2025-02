Feierstunde im Roßlauer Rathaus 810 Jahre Roßlau: Was Ex-OB Koschig als Skandal empfindet und was zum Schifferfest fertig sein soll

Bei einem Festakt am Vorabend vom Jahrestag der Ersterwähnung Roßlau zieht es am vergangenen Donnerstag Prominenz und Bürgerschaft in den Ratssaal der Elbestadt. Festredner Koschig lobt das Städtchen und mahnt die Verwaltung.