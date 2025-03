Im Glauben, er wolle sich nur Kleingeld für einen Parkautomaten heraussuchen, hat ein Senior in Dessau einem Unbekannten für wenige Augenblicke seine Geldbörse ausgehändigt. Das nutzte der Kriminelle aus.

Dreister Dieb in Dessau

Statt nur Kleingeld nahm der Mann 500 Euro an sich.

Dessau/MZ - Ein 80-Jähriger hat im Polizeirevier Dessau-Roßlau Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet.

Nach eigenen Angaben war er am Donnerstag, 20. März, gegen 10 Uhr zu Fuß in der Muldstraße unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann fragte das Opfer nach Kleingeld für einen Parkautomaten. Der Senior öffnete daraufhin seine Geldbörse und bat den Unbekannten, das Kleingeld selbst aus dem Kleingeldfach zu entnehmen. Im Anschluss entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Im weiteren Tagesverlauf stellte der Mann fest, dass insgesamt 500 Euro aus seiner Geldbörse verschwunden waren. Er geht davon aus, dass die unbekannte Person bei der Entnahme des Kleingeldes die Gelegenheit nutzte und zeitgleich auch die Geldscheine entwendete.