Anlässlich des 80. Jahrestages der Bombardierung von Dessau im Zweiten Weltkrieg gibt es am 18. Februar, 18 Uhr, eine besondere Lesung im Alten Wasserturm. Dirk Meißner, Nachfahre einer bekannten Gastwirtsfamilie, hat Erinnerungen in seinem Roman „Lebensborn Pommern“ festgehalten.

80. Jahrestag der Zerstörung Dessaus: Dirk Meißner erinnert in Lesung an das dunkele Kapitel

Dirk Meißner mit dem Bild des Hotels „Schloss Altenburg“. Das stand bis 1945 neben dem Leipziger Tor Haus in der Franzstraße.

Dessau/MZ. - Zwei Bilder sind übrig geblieben: Gerettet aus dem Foyer des Hotels „Schloss Altenburg“ am Leipziger Tor in der Bombennacht des 7. März 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit ihrem Nachtangriff hatte die Royal Air Force die alte Residenzstadt Dessau in Schutt und Asche gelegt. Darunter war Hotel „Schloss Altenburg“ seines Großvaters, sagt Dirk Meißner.