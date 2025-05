Benndorf/MZ/JM. - Die offizielle Bestätigung durch die Polizei steht zwar nach wie vor noch aus. Doch für die Familie von Sandra K. aus Benndorf ist es längst traurige Gewissheit, dass sie nicht mehr am Leben ist. Sie sammelt nun mit einer Spendenaktion für die Beerdigung der 36-Jährigen. Diese war seit Ostern vermisst gewesen. Am Montag hatte die Polizei an einem Feldweg in der Nähe einer Kleingartenanlage eine Frauenleiche gefunden.

