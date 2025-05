Quedlinburg/MZ. - „Hallo Ihr Lieben, kommt mit in die Backstube!“ – wer diesen Satz schon mal gehört hat, der weiß auch, wem er zuzuordnen ist. Er ist zu Selina Neuberts Markenzeichen geworden. So beginnen all ihre Reels, ihre Kurzvideos auf Social Media. Die 31-jährige Konditormeisterin betreibt in der Pölkenstraße in Quedlinburg eine Konditorei mit Café – „Tortenlust“. Täglich lässt sie ihre mehr als 24.000 Follower auf Instagram und die rund 76.000 Facebook-Follower hinter die Kulissen blicken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.