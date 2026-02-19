Die Masche war wieder erfolgreich: Die Frau wurde abgelenkt. Als sie ihre Einkäufe zahlen wollte, fehlte die Geldbörse. Und am Abend noch mehr.

Dessau/MZ. - Im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau ist am Mittwoch, 18. Februar, erneut einer Rentnerin die Geldbörse gestohlen worden.

Die 76-jährige war gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Magdeburger Straße einkaufen. Nach ihren Angaben wurde sie dabei durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dabei drehte sie sich von ihrem Einkaufswagen weg, um zu helfen. An dem Einkaufswagen hatte ihre Umhängetasche gehangen, in der sich ihre Geldbörse befand. Als die Frau dann an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. In dieser befanden sich persönliche Dokumente, Bargeld im oberen zweistelligen Bereich sowie zwei Geldkarten. Obwohl die Frau ihre Geldkarten umgehend sperren ließ, gelang es den unbekannten Tätern, insgesamt 2.000 Euro an einem Geldautomaten abzuheben. Die Frau geht davon aus, dass das Ansprechen im Markt der Ablenkung diente, um einem zweiten Täter den Diebstahl zu ermöglichen.

Die Polizei warnt noch einmal davor, Geldbörsen oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen zu legen. Diese sollten in verschlossenen Innentaschen oder direkt am Körper getragen werden.