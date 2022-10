694 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau gemeldet - Klinikum meldet siebe Verstorbene

Die vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelte Inzidenz für Dessau-Roßlau lag zum Wochenabschluss bei 818,0. Der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt betrug 648,7.

Dessau-Rosslau/MZ - Die wochenweise gemeldeten Corona-Zahlen in Dessau-Roßlau kennen weiter nur eine Richtung - sie steigen. Nach 488 Fällen in der ersten Oktober-Woche und 599 Fällen in der zweiten Oktober-Woche meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Freitag 694 neue Corona-Infektionen für die Zeit vom 15. bis 21. Oktober.

Im Städtischen Klinikum Dessau wurden am Freitag 46 Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation befanden sich drei weitere Corona-Patienten in Behandlung.

In der Woche vom 14. bis 21. Oktober sind sieben Corona-Patienten verstorben. Davon waren sechs in Dessau-Roßlau wohnhaft.

Beim RKI sind damit nunmehr seit Pandemie-Beginn 189 Corona-Tote für die Doppelstadt verzeichnet.