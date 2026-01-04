Dessau/MZ. - Die Polizei in Dessau-Roßlau hat am Sonnabend, 3. Januar, das Auto eines 41-jährigen Wiederholungstäters sichergestellt. Das hat das Polizeirevier mitgeteilt.

Beamte hatten gegen 15.20 Uhr in der Dessauer Junkersstraße einen Ford gestoppt, in dem ein 41-jähriger Mann am Steuer saß. Auf die Frage nach dem Führerschein gab der Ford-Fahrer zu , dass er keine Fahrerlaubnis besitze und diese also nicht vorzeigen könne. Bei der Abarbeitung des Sachverhalts zeigte sich, dass der Mann bereits mehrfach von Beamten kontrolliert wurde und dabei ebenfalls keinen Führerschein vorweisen konnte.

Da die vorherigen Untersagungen der Weiterfahrt offensichtlich nicht zum Ziel führten, wurde der Ford zur Gefahrenabwehr sichergestellt und alle Fahrzeugschlüssel abgenommen. Im Fahrzeug des 41-Jährigen befanden sich noch drei weitere Personen, darunter ein einjähriges Kind. Alle mussten zu Fuß weitergehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.