200 Meter mitgeschleift: Zug kollidiert auf Bahnstrecke nach Dessau mit Einkaufswagen

Zerbst/MZ - In der Nacht zum Montag ist es gegen 0.20 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Regionalexpresses und einem Einkaufswagen auf der Strecke Magdeburg-Dessau, auf Höhe des Bahnüberganges in der Lepser Straße in Zerbst, gekommen. Eine Schnellbremsung blieb erfolglos.

Der Einkaufswagen wurde bist zum Stillstand des Zuges circa 200 Meter mitgeschleift und verkeilte sich derartig unter dem Zug, dass dieser die Fahrt zunächst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Feuerwehr Zerbst kam zum Einsatz und entfernte den Wagen während einer 33-minütigen Streckensperrung. Aufgrund dieser entstanden bei insgesamt elf Zügen 490 Minuten Zugverspätungen. Die drei im Zug befindlichen Reisenden blieben unverletzt.