2.400 Unterschriften bei Petition für Kita St. Marien in Roßlau -Dekita bietet Not-Hilfe an

Könnte sie die Rettung in der Not sein? In der Kita „Fuchs und Elster“ gibt es noch genug freie Plätze, sagt die Dekita-Chefin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosslau/MZ. - Die Eltern der Kinder in der evangelischen Kindertagesstätte „St. Marien“ in Roßlau wollen sich mit der Teilschließung eines Bereichs nicht abfinden. Am Wochenende hängten sie weitere Plakate an den Zaun der Einrichtung, in der ab dem 1. März nur noch Kinder betreut werden sollen, die jünger als drei Jahre sind.