1885 gegründet - Dessauer Angelverein ist einer der ältesten seiner Art in Deutschland

Der Dessauer Angelverein führt einen Arbeitseinsatz am Rehsumpf durch.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Anglerverein Dessau feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen – ein stolzes Alter, das den Verein zu einem der ältesten seiner Art in Deutschland macht. Gegründet am 1. April 1885 als „Anglerklub 1885 Dessau e.V.“.