Nach dem Einkaufen 16-Jährige in Microcar übersieht BMW: Tausende Euro Schaden bei Unfall in Dessau-Mildensee

Auf einem Parkplatz in einem Einkaufszentrum in Mildensee ist es am Freitag, 27. September, zu einem Unfall mit mehreren tausend Euro Schaden gekommen.