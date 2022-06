13-Jähriger aus Dessau-Roßlau wird zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen vermisst

Ein 13 Jahre alter Junge aus Dessau ist erneut verschwunden. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Zuvor war er Anfang Juni schon einmal als vermisst gemeldet worden - damals noch in Zerbst.

Die Polizei fahndet zum wiederholten Mal nach dem 13-jährigen Tim L. Dieser ist am Mittwoch aus einer Einrichtung in Dessau-Roßlau verschwunden.

Da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen und der Einsatz eines Spürhundes noch nicht zum Erfolg geführt haben, wird nun erneut um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Tim L. ist etwa 1,70 Meter groß, hat blonde kurze Haare, eine schlanke Gestalt und ein Nasenpiercing. Bei seinem Verschwinden hat er vermutlich eine dunkle Jogginghose und ein helles T-Shirt getragen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau per Telefon unter 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.