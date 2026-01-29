In Dessau-Roßlau hat es allein 13 Betrugsversuche gegeben, bei denen es unbekannte Täter auf EC-Karten abgesehen hatten.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau hat es am Mittwoch, 28. Januar, gleich 13 Betrugsversuche gegeben, bei denen es unbekannte Täter auf EC-Karten abgesehen hatten. Das hat die Polizei gemeldet – und noch einmal nachdrücklich gewarnt.

Die Betrüger gingen immer nach dem gleichen Muster vor. Die Geschädigten bekamen einen Telefonanruf. In diesem wurden sie unter einem Vorwand von Finanzermittlungen nach illegalen Abbuchungen oder Bestellungen in einem Onlineshop von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bank oder einer ominösen „Fahndungsstelle“ aufgefordert, ihre Iban und ihren Pin anzugeben. Im weiteren Verlauf kündigte der Anrufer an, dass eine Person an der Anschrift erscheint und die betroffene Geldkarte für weitere Ermittlungen abholt. Diese kam dann kurz nach dem Anruf, nahm die Karte in Empfang und verschwand wieder. Mit der Geldkarte wird dann umgehend Geld abgehoben oder umgebucht.

In einem Fall wurde so bei einer 85-Jährigen ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich erbeutet, obwohl diese 30 Minuten nach der Übergabe bei ihrer Hausbank war, um Geldkarte und Konto sperren zu lassen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

„Geben Sie am Telefon niemals eine Tan oder Pin preis. Kein Bankmitarbeiter wird das je verlangen“, warnte ein Polizeisprecher. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.“ Und: „Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion, wenn Sie unsicher sind. Rufen Sie die Polizei an.“