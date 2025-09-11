Im Frühjaht hat es auf der A9 einen lange Verfolgungsjagd gegeben. Der 42-jährige Fahrer aus der Ukraine steht nun vor Gericht.

100-Kilometer-Verfolgungsjagd auf A9 bei Dessau - Fahrer wirkt auf Polizisten benommen und aggressiv

Dessau/MZ. - Als die Polizisten nach der 100 Kilometer langen Verfolgungsfahrt auf der A9 endlich den Sattelzug gestoppt hatten und die Fahrertür aufreißen konnten, bot sich ihnen ein merkwürdiges Bild. Hinter dem Steuer des 40-Tonners saß ein Mann, reagierte nicht und küsste dann kurz das Kreuz, das er an einer Kette um den Hals trug.