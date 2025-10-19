Vor 25 Jahren ist der 1. LAC Dessau gegründet worden. Seither hat sich der Club zu einem überregionalen Aushängeschild des Sports entwickelt. Ein Rückblick auf die Erfolgsgeschichte.

Freuen sich im Paul-Greizu-Stadion auf die kommenden 25 Jahre des 1. LAC Dessau: Horst Matzke, stellvertretender Vorsitzender, Manja Matthias, Vorstandsmitglied und Trainerin, und Vorstandsvorsitzender Axel Weder (v.l.n.r.).

Dessau-Roßlau/MZ. - Vor etwa 25 Jahren ist der 1. Leichtathletikclub Dessau, oder LAC, wie er im Verein fast ausschließlich genannt wird, aus der Taufe gehoben worden. Seither im Paul-Greifzu-Stadion beheimatet, hat sich der Club zu einer festen Größe des regionalen und überregionalen Sports entwickelt. Ein Rückblick auf die Vereinsgeschichte macht deutlich, wie Engagierte und Sportler nicht nur die Leichtathletik, sondern auch das Stadtleben als Ganzes bereichert haben.