Dessau/MZ. - Wegen einer zu hohen Handwerkerrechnung hat eine 81-jährige Frau aus Dessau-Roßlau am Dienstag, 29. Oktober, eine Betrugsanzeige gestellt. Nach ihren Angaben hatte sie vor einiger Zeit eine Rohrreinigungsfirma beauftragt, einen Schaden in ihrem Bad zu reparieren.

Nach der Reparatur war die Rentnerin durch den Handwerker aufgefordert worden, den Rechnungsbetrag von knapp 1.600 Euro sofort per EC-Karte zu bezahlen. Obwohl ihr der Betrag viel zu hoch erschien, zahlte sie die geforderte Summe. Eine Rechnung vor Ort erhielt sie nicht. Diese sollte ihr im Anschluss per Post zugestellt werden, was jedoch bis zum heutigen Tag nicht geschah.

Im Anschluss recherchierte die Geschädigte gemeinsam mit ihrer Familie über die Auftragsfirma und musste feststellen, dass es sich hier vermutlich um eine Betrugsmasche mit einer sehr fragwürdigen Handwerkervermittlung handelt.