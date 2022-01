1.000 Euro Geldsegen für den Kinderleseklub der Dessauer Stadtbibliothek

Dessau/MZ - Eintausend Euro hat der Kinderleseklub des Fördervereins der Anhaltischen Landesbücherei zum Jahresauftakt erhalten. Den symbolischen Scheck nahm Vereinsvorsitzender Thomas Passek am Dienstag von Nicky Meißner, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Dessau, entgegen. „Das Geld kommt wie gerufen, denn wir wollen den Leseklub in diesem Jahr aufhübschen“, dankt Passek.

Verein plant die Renovierung des Kinderleseklubs

Der Kinderleseklub hat in der Hausmeisterwohnung der Mariannenschule sein Domizil. Ausstattung und Renovierungszustand seien in die Jahre gekommen. Im Klub werden einmal wöchentlich Grundschulkinder von Ehrenamtlichen des Fördervereins betreut und spielerisch an Lesen und Literatur herangeführt. Bis zu 20 Kinder nutzten diese Freizeitmöglichkeit. Coronabedingt sind die Türen des Klubs seit längerem geschlossen. Wegen der geplanten Renovierung ist er ausgeräumt. Mittelfristiges Ziel sei es, so Passek, den Kinderleseklub in der Nähe der Stadtbibliothek anzusiedeln. Angedacht sei dies in der ehemaligen Rathausschule, für die eine Umnutzung geplant wird.

Währenddessen hat sich nach den Corona-Einschränkungen der Betrieb in der Stadtbibliothek wieder normalisiert. „Ab Februar können wir auch unsere Öffnungszeiten wieder auf 18 Uhr erweitern“, freut sich Bibliothekschef Marc Lakotta. Zwei neue Mitarbeiterinnen verstärken seit Jahresbeginn das Team. „Das stärkt unsere Leistungskraft.“ Ab März soll es auch wieder - so es Corona erlaubt - Veranstaltungen für Kitas und Schulen geben. Fest eingeplant sei auch das Stadtlesen im Mai auf dem Marktplatz.

Lesefreude der Dessau-Roßlauer ist im neuen Jahr groß

Die Lesefreude der Dessauer nimmt seit Jahresbeginn neue Fahrt auf. Seit dem 3. Januar wurden bereits über 3.000 Besucher gezählt. Alleine am letzten Samstag verbuchten die Mitarbeiterinnen 700 Entleihungen.