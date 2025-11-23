Petersroda - Petersroda/MZ. Unbekannte Täter sind am frühen Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Petersroda eingedrungen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung gegen 17.45 Uhr verlassen und stellte bei ihrer Rückkehr rund zwei Stunden später fest, dass die Scheibe der rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen war. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen der Polizei persönliche Dokumente sowie Zahlungskarten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.

Mögliche zeugen wenden sich bitte an das Revierkomissariat Bitterfeld-Wolfen.