In einem Supermarkt in der Bitterfelder Mühlstraße ist ein Mann am späten Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl erwischt worden. Dann eskalierte der Situation.

Zwischenfall in Supermarkt - Stark betrunkener Ladendieb schlägt in Bitterfeld auf Zeugen ein

Bitterfeld/MZ. - In einem Supermarkt in der Bitterfelder Mühlstraße ist ein stark betrunkener Mann am späten Dienstagnachmittag, 11. Februar, beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Der 47-Jährige wurde von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie er alkoholische Getränke in seinem Rucksack verstaute und - ohne diese zu bezahlen - den Kassenbereich passieren wollte. Als man den Mann daraufhin ansprach, reagierte er sehr aufgebracht und versuchte das Ladengeschäft zu verlassen. Als ein Kunde sich ihm in den Weg stellte, eskalierte die Situation. Der Dieb stieß den 58-Jährigen zur Seite und versetzte ihm zudem Faustschlag, wodurch er leichte Verletzungen erlitt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Identität des 47 Jahre alten Mannes fest, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist. Bei der Überprüfung stellte das Streifenteam zudem Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein Test an Ort und Stelle brachte einen vorläufigen Wert von über drei Promille zu Tage. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem wurde ihm ein Hausverbot erteilt.