Rückkehrertag zeigt echte Chancen für Wechsler und Heimkehrer Zwischen Shopping und Karriere
Rückkehrertag 2025 im Style Outlet Brehna soll Leben und Arbeit verbinden.
10.12.2025, 10:46
Brehna/MZ. - Nach der erfolgreichen Premiere 2024 kehrt der Rückkehrertag auch in diesem Jahr ins Halle-Leipzig the Style Outlet zurück. Am Montag, 29. Dezember, lädt die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld von 10 bis 13 Uhr erneut zur regionalen Jobmesse ein – unterstützt von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost und weiteren Partnern. Neu in diesem Jahr: Radio SAW begleitet die Veranstaltung als Partner. Durch das Programm führt Maik „Scholle“ Scholkowsky, Moderator des Senders. Mit seiner Präsenz vor Ort soll die Messe zusätzliche Reichweite bekommen.