weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Rückkehrertag zeigt echte Chancen für Wechsler und Heimkehrer: Zwischen Shopping und Karriere

Rückkehrertag zeigt echte Chancen für Wechsler und Heimkehrer Zwischen Shopping und Karriere

Rückkehrertag 2025 im Style Outlet Brehna soll Leben und Arbeit verbinden.

Von Thomas Schmidt 10.12.2025, 10:46
Werbung für den Rückkehrertag wurde am Outlet aufgestellt.
Werbung für den Rückkehrertag wurde am Outlet aufgestellt. (Foto: Landkreis ABI)

Brehna/MZ. - Nach der erfolgreichen Premiere 2024 kehrt der Rückkehrertag auch in diesem Jahr ins Halle-Leipzig the Style Outlet zurück. Am Montag, 29. Dezember, lädt die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld von 10 bis 13 Uhr erneut zur regionalen Jobmesse ein – unterstützt von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost und weiteren Partnern. Neu in diesem Jahr: Radio SAW begleitet die Veranstaltung als Partner. Durch das Programm führt Maik „Scholle“ Scholkowsky, Moderator des Senders. Mit seiner Präsenz vor Ort soll die Messe zusätzliche Reichweite bekommen.