Brehna/MZ. - Nach der erfolgreichen Premiere 2024 kehrt der Rückkehrertag auch in diesem Jahr ins Halle-Leipzig the Style Outlet zurück. Am Montag, 29. Dezember, lädt die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld von 10 bis 13 Uhr erneut zur regionalen Jobmesse ein – unterstützt von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost und weiteren Partnern. Neu in diesem Jahr: Radio SAW begleitet die Veranstaltung als Partner. Durch das Programm führt Maik „Scholle“ Scholkowsky, Moderator des Senders. Mit seiner Präsenz vor Ort soll die Messe zusätzliche Reichweite bekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.