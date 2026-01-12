Wie die Stadt von der Mein-Zörbig-App und Co. profitiert hat und was Marcel Städters Pläne für die Zukunft sind.

Zörbig/MZ. - Die Ideenschmiede, ein von Marcel Städter gegründetes Projekt, kann mit Blick auf das Jahr 2025 so manchen Erfolg verzeichnen. Vielleicht nicht im Großen, aber dafür an so manchen kleineren Ecken und Enden.