Zörbiger Schulgarten kann sich auf Outdoorküche freuen

Für die „Bunten Beete“ gab es von Verbio-Chef Wolfram Klein (links) ein Spende in Höhe von 750 Euro für den Bau einer Außenküche.

Zörbig/MZ - Noch sind die Beete des Zörbiger Schulgartens im Winterschlaf. Bunt sprießen nur die Krokusse und Osterglocken hervor. Doch nicht mehr lange, dann werden die Grundschüler wieder zwischen Bauwagen und Hochbeeten herumflitzen.

Damit das Naschen und Zubereiten der vielen Gemüse- und Obstsorten künftig nicht zu kurz kommt, soll eine Außenküche angeschafft werden. Das Geld dafür konnte Werner Beyer, Chef des Gartenvereins „Gute Hoffnung“, beim Zörbiger Unternehmen Verbio einwerben: Einen Spendenscheck über 750 Euro brachten Wolfram Klein und Ulrike Kurze im Zörbiger Garten vorbei. „Das ist eine tolle Sache. Die Kinder werden an die Natur herangebracht“, sagt der Geschäftsführer. Die Küche soll voll funktionstüchtig sein, so dass zumindest kleine Mahlzeiten zubereitet werden können, Saft gepresst oder Beeren geschnitten.

Es ist nicht die erste Unterstützung, die das Biogasunternehmen den bunten Beeten zuteil werden lässt, ergänzte Werner Beyer: „Viele Sponsoren stehen hinter uns.“ Das regionale Engagement stehe bei Verbio im Fokus: „Wir unterstützen gezielt regionale Projekte“, erklärt Marketingleiterin Ulrike Kurze.

Die Saison wird am kommenden Samstag eingeläutet, sagt Werner Beyer weiter: Dann findet in den „Bunten Beeten“ ein Arbeitseinsatz von Eltern und Kindern statt, um endgültig aus dem Winterschlaf zu erwachen. Dann kann ein weiteres Schmuckstück eingeweiht werden: Der Zörbiger Bauhof und engagierte Eltern haben einen Tisch aus Paletten gebaut. Der ist groß genug, damit eine ganze Klasse an die vier Seiten passt.