Marcel Städter, der Mann hinter „Mein Zörbig". Der Austausch in der Gemeinde ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Zörbig/MZ. - „Im Jahr 2023 hatte ich mir vorgenommen, etwas für die Digitalisierung in der Gemeinde zu tun.“ Und das tat er auch. Marcel Städter ist IT-Spezialist, verdient sein Geld mit der Administration und Entwicklung von Software. Seine Fähigkeit will der 39-jährige Zörbiger nutzen, um den Austausch in der Gemeinde zu fördern – und das alles gratis, aber keineswegs umsonst. Denn schon jetzt ist seine Mein-Zörbig-App ein Erfolg.