Familie Kohl aus Wolfen und der Jugendclub Greppin rufen zur Beteiligung an der Kinderhilfsaktion auf. Jedes Päckchen bedeutet ein Stück Freude für Kinder in Not.

Bei der Pack-Party in Greppin können Freiwillige Päckchen packen und bedürftigen Kindern zu Weihnachten ein Stück Hoffnung schenken.

Wolfen/MZ. - Wenn in der Garage der Familie Kohl in Wolfen-Steinfurth der Duft von Geschenkpapier und Tee in der Luft liegt, dann ist für sie längst wieder Weihnachten. Seit fast 25 Jahren engagieren sich Frauke, Thomas und Gertrud Kohl für die Kinderhilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und sind damit zu einer festen Sammelstelle für die Region geworden. Weit über 30.000 Päckchen haben sie seit 2001 von ihrer Adresse im Triftweg 11 aus auf den Weg gebracht – jedes einzelne sorgfältig geprüft, verpackt und mit einem stillen Wunsch versehen: Dass ein Kind irgendwo auf der Welt ein Stück Hoffnung erfährt.