Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Sandy Bienneck tauschten sich im Wolfener Frauenzentrum mit rund 80 Gästen über Gewaltprävention und strukturelle Benachteiligung von Frauen aus. Trotz AfD-Aufruf verlief die Veranstaltung störungsfrei.

Sandy Bienneck, Eva von Angern und Heidi Reichinnek (v.l.) haben im Frauenzentrum Wolfen über Probleme im Gewaltschutz und bei der Gleichstellung gesprochen.

Wolfen/MZ. - Beim Besuch im Frauenzentrum Wolfen haben führende Linken-Politikerinnen am 28. August 2025 auf die anhaltenden Probleme im Gewaltschutz und bei der Gleichstellung hingewiesen. Bundestagsfraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek sprach von einem „Backlash gegen Frauenrechte“, der von rechtsextremen Gruppen über konservative Kirchen bis hin zu islamistischen Milieus reiche. Feminismus bedeute nicht Einschränkung, sondern Wahlfreiheit, betonte sie.