  Krankenkasse: „Wir stärken unsere Präsenz vor Ort" - Krankenkasse DAK eröffnet in Bitterfeld neues Servicezentrum

Obwohl das Internet an Bedeutung zunimmt, will die DAK vor Ort bleiben. Zum Beispiel in Bitterfeld.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 09.02.2026, 12:37
Thomas Büttner richtet die neuen Räume für die Eröffnung her.
Thomas Büttner richtet die neuen Räume für die Eröffnung her. Foto: Thomas Schmidt

Bitterfeld/MZ. - Thomas Büttner läuft durch die neuen Räume, bleibt kurz am Fenster stehen und lässt den Blick Richtung Innenstadt schweifen. Viel Licht fällt durch die großen Fensterflächen, die Zimmer wirken offen, ruhig und modern. Genau dort startet die DAK-Gesundheit an diesem Montag neu.