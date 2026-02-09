Projekt Wir4Gemeinsam Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz und Arnstein planen Neuauflage für das Maislabyrinth
Das Projekt „Wir4Gemeinsam“ geht auch in diesem Jahr weiter. Um Ideen zu sammeln und Projekte zu planen, gibt es in Hoym eine Zukunftswerkstatt.
Stadt Seeland/Aschersleben/MZ - Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz, Arnstein – vier Städte bündeln ihre Kräfte: Das gemeinsame Kulturprojekt „Wir4Gemeinsam“ – hervorgegangen aus der Teilnahme an dem Bundesförderprogramm Aller.Land – wird auch ohne Fördermittelvergabe fortgeführt. Setzt es doch neue Maßstäbe für die kulturelle Entwicklung einer ganzen Region über Städte- und Landkreisgrenzen hinweg.