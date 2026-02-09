Das Projekt „Wir4Gemeinsam“ geht auch in diesem Jahr weiter. Um Ideen zu sammeln und Projekte zu planen, gibt es in Hoym eine Zukunftswerkstatt.

Die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Städten Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz und Arnstein soll auch in diesem Jahr weitergehen. Auch ein Maislabyrinth ist wieder geplant.

Stadt Seeland/Aschersleben/MZ - Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz, Arnstein – vier Städte bündeln ihre Kräfte: Das gemeinsame Kulturprojekt „Wir4Gemeinsam“ – hervorgegangen aus der Teilnahme an dem Bundesförderprogramm Aller.Land – wird auch ohne Fördermittelvergabe fortgeführt. Setzt es doch neue Maßstäbe für die kulturelle Entwicklung einer ganzen Region über Städte- und Landkreisgrenzen hinweg.