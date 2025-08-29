Bürger stemmen sich gegen neue Anlagen und weisen auf Missstände hin. Macht eine Anlage auf der Zschornewitzer Hochkippe zu viel Lärm?

Windpark im Wald -So protestieren Anwohner in der Gemeinde Muldestausee

Stillen Protest gegen die Ausweitung der Windkraft gab es in Pouch.

Pouch/MZ/uro. - Windkraftanlagen in der Nachbarschaft, noch dazu im Naturpark Dübener Heide: Dagegen stemmen sich Einwohner aus der Gemeinde Muldestausee und den Nachbarorten. Nach einem stillen Protest vor der Sitzung des Ortschaftsrats in Burgkemnitz machten sie nun ebenfalls vor der Muldestausee-Gemeinderatssitzung auf ihr Anliegen aufmerksam. Sie überreichten ihre schriftlich formulierten Einwände an Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos).