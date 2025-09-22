Im laufenden Jahr 2025 gab es in Anhalt-Bitterfeld bisher schon mehr Kollisionen als in den gesamten Jahren 2023 und 2024. Wie Polizei und Jäger das erklären und wie Autofahrer richtig reagieren.

Die Polizei registriert auch in Anhalt-Bitterfeld immer mehr Wildunfälle.

Bitterfeld/MZ. - Wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung in den Berufsverkehr fällt, steigt die Gefahr auf den Straßen auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld deutlich an. Rehe, Wildschweine oder Füchse sind jetzt besonders aktiv und queren häufig unvermittelt die Fahrbahn. Für Autofahrer bedeutet das: höchste Aufmerksamkeit. Denn die Zahl der Wildunfälle steigt seit Jahren – und aktuell liegt sie in der Region so hoch wie seit Jahren nicht mehr.