In Wolfen sollte er kontrolliert werden, in Köckern wurde er gestoppt: Ein BMW-Fahrer hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Schaden ist groß. Der Ärger ebenso.

Wolfen/MZ. - Ein BMW-Fahrer hat sich am Donnerstagabend, 27. Februar, in Wolfen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist am Ende mehrfach mit Absicht gegen die Beifahrertür eines Polizeiautos gefahren und hat dieses dabei erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der BMW-Fahrer sollte gegen 23.10 Uhr in Wolfen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann am Steuer reagierte aber nicht auf die Haltesignale der Polizei und raste davon. Die Beamten forderten Verstärkung an.

„Trotz eingeschalteten Sondersignalen der nachfahrenden sowie entgegenkommenden fünf Streifenwagen und eindeutiger Haltesignale“ (Polizei) setzte der Mann seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort und fuhr über Wolfen, Salzfurtkapelle und Zörbig bis nach Köckern. Dort fuhr der Mann von den befestigten Straßen ab und versuchte über einen Wiesenbereich weiterzukommen.

Als mehrere Streifenwagen in seiner Nähe waren, um dies zu verhindern, fuhr er gegen ein Polizeifahrzeug, um seine Flucht weiter fortsetzen zu können. Was aber misslang. Der BMW konnte angehalten werden. Ein durchgeführter Drogentest bei dem 41-jährigen Fahrer verlief positiv. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Polizeifahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, den Schaden am BMW schätzten die Beamten auf etwa 8.000 Euro.