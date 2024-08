Der Bürgermeister hat begrenzte Redezeit, ist nicht Mitglied in Ausschüssen und darf über deutlich weniger Geld verfügen. Das sind einige der Beschlüsse, die der Muldestausee-Gemeinderat gefasst hat. Was Bürgermeister Ferid Giebler jetzt tut.

Pouch/MZ. - Die Entscheidungen einer knappen Mehrheit des Muldestausee-Gemeinderates zu Änderungen in der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung des Gremiums will Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) nicht tatenlos hinnehmen. „Weil sie meiner Auffassung nach zumindest in Teilen rechtswidrig sind“, wie er zur Ratssitzung am Mittwochabend erklärte.