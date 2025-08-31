weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsmärchen in Wolfen: Wer malt die schlafende Prinzessin? Amateurtheater sucht Motive für ganz anderes Dornröschen-Stück

Das Amateurtheater Wolfen greift für sein neues Weihnachtsmärchen auf die Grimm-Brüder zurück. Im Kulturhaus wird Dornröschen neu versponnen. Kinder sollen Bilder für das Programmheft gestalten.

Von Frank Czerwonn 31.08.2025, 12:00
Das Ensemble des Amateurtheaters, hier in „Hans im Glück“, setzt nun „Dornröschen“ neu in Szene.
Wolfen/MZ. - Beim Amateurtheater Wolfen herrscht schon Weihnachtsstimmung. Denn dort wird bereits am neuen Märchen für die Adventszeit geprobt. Erneut bedienen sich die Darstellerinnen und Darsteller am reichen Märchenschatz der Gebrüder Grimm.