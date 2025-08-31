Weihnachtsmärchen in Wolfen Wer malt die schlafende Prinzessin? Amateurtheater sucht Motive für ganz anderes Dornröschen-Stück
Das Amateurtheater Wolfen greift für sein neues Weihnachtsmärchen auf die Grimm-Brüder zurück. Im Kulturhaus wird Dornröschen neu versponnen. Kinder sollen Bilder für das Programmheft gestalten.
31.08.2025, 12:00
Wolfen/MZ. - Beim Amateurtheater Wolfen herrscht schon Weihnachtsstimmung. Denn dort wird bereits am neuen Märchen für die Adventszeit geprobt. Erneut bedienen sich die Darstellerinnen und Darsteller am reichen Märchenschatz der Gebrüder Grimm.