Sandersdorf/MZ. - Ein zunächst entlaufener Hase hat in dieser Woche in der Freiligrathstraße im Ortsteil Sandersdorf für Aufmerksamkeit gesorgt – inzwischen konnte das Tier jedoch wieder an seine Besitzer übergeben werden. Diese vermissen allerdings noch einen zweiten Hasen. Am Mittwochvormittag hatten Anwohner einen freilaufenden Hasen gemeldet, wie Stadtsprecherin Stefanie Rückauf mitteilte. Eine Mitarbeiterin der Stadt Sandersdorf-Brehna, die sich im Bereitschaftsdienst befand, wurde informiert und nahm das Tier kurzerhand in ihre Obhut. Zunächst wurde der Hase bei ihr zu Hause versorgt, bis er anschließend vorübergehend im Rathaus untergebracht und betreut wurde.

Stadt nimmt Hinweise zum vermissten Hasen entgegen

Parallel dazu startete die Stadt einen öffentlichen Aufruf, um die Halter ausfindig zu machen. Am Donnerstagnachmittag konnte der Hase schließlich seinen Besitzern übergeben werden. Dabei stellte sich heraus, dass ein zweites Tier aus dem Gehege verschwunden ist. Nach diesem Hasen wird nun weiterhin gesucht.

Die Stadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe: Wer den zweiten Hasen gesehen, möglicherweise aufgegriffen hat oder Hinweise zu seinem Verbleib geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Stadt Sandersdorf-Brehna telefonisch unter 03493 801541 entgegen. Ansprechpartnerin ist Stadt-Mitarbeiterin Kathleen Deutschbein. Kaninchen und Hasen büxen immer wieder aus Gärten oder Gehegen aus – etwa wenn Zäune beschädigt sind oder Türen nicht richtig geschlossen wurden.