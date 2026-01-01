Jana Irmer wird auf Schritt und Tritt vom Glück verfolgt – nicht nur zum Jahreswechsel. Die Muldensteinerin hat im Tiergehege Reuden ein neues Zuhause für ihr Borstenvieh gefunden.

Wenn ein Schwein zum anderen kommt: Wie Jana Irmer für ihre Tiere in Reuden ein Zuhause fand

Jana Irmer und ihre Schweinefamilie haben im Tiergehege Reuden ihr Glück gefunden.

Reuden/Muldenstein/MZ. - Um es vorweg zu nehmen: Elli, Anni, Willi, Rudi ... Sie alle haben schon mal Schwein gehabt. Irgendwie. Genau wie Jana Irmer, die Besitzerin des Borstenviehs.