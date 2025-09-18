Auch Kinder werdenim Halle Leipzig The Style Outlets auf ihre Kosten kommen - am Internationalen Kindertag.

Brehna/MZ. - Der Spätsommer wird kulinarisch: Von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. September, verwandelt sich der Centerparkplatz des Halle Leipzig The Style Outlets in eine genussvolle Erlebniswelt. Zum großen Wein- und Genussfest lädt das Outlet an diesen Tagen täglich von 11 bis 19 Uhr ein. Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Centerparkplatz in eine kulinarische Erlebniswelt eintauchen: probieren, entdecken und genießen. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Shops von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und Club -Mitglieder profitieren während der gesamten Club Days vom 15. bis 21. September von bis zu 20 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf.

Regionale Weinvielfalt

„Das Wein- und Genussfest ist für uns ein besonderes Highlight im September. Nach dem erfolgreichen Street Food Festival im Frühjahr freuen wir uns, unseren Besuchern nun ein herbstliches Genusserlebnis zu bieten“, sagt Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets.

Das dreitägige Wein- und Genussfest präsentiert laut Ankündigung eine erlesene Auswahl regionaler Weingüter. Aus dem Saale-Unstrut-Gebiet sind gleich drei Winzer vertreten: das traditionsreiche Weingut Thürkind, das Weingut Herzer mit seinen prämierten Weiß- und Grauburgundern sowie das junge Weingut Gaudig mit innovativen Kreationen. Selbstverständlich seien auch zahlreiche alkoholfreie Alternativen erhältlich.

Daneben sorgt ein vielfältiges gastronomisches Angebot für die perfekte kulinarische Begleitung. Von herzhaften Tiroler Spezialitäten über knusprige Langos und saftige Smashburger bis hin zu aromatischen Flammkuchen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Liebhaber mediterraner Küche kommen bei feinen Antipasti auf ihre Kosten, während Naschkatzen sich auf frisch gebackene Waffeln freuen dürfen, heißt es weiter.

Mitgliedschaft nötig

Club -Mitglieder des Centers profitieren während der gesamten Club Days bis 21. September von einem exklusiven Rabatt von bis zu 20 Prozent auf bereits reduzierte Outlet-Preise bei teilnehmenden Marken.

„Die Kombination aus Shopping und regionalen Spezialitäten macht dieses Wochenende zu einem perfekten Ausflugsziel für die ganze Familie“, so Lippold. Denn am Internationalen Kindertag, 20. September, erwartet registrierte Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight: Kids Boxen mit kleinen Überraschungen. Die Registrierung für den kostenlosen Outlet-Club ist online oder an der Center Information möglich.