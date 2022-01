Weil Kunden in Gaststätte fehlen - Sascha Mehlhorn eröffnet in Wolfen eine Curry-Bude

Wolfen/MZ - Sascha Mehlhorn ist Geschäftsmann. Auch er hat in Zeiten der Corona-Beschränkungen mit wenig oder gar keinen Kunden in seiner Gaststätte am Holzweißiger Sportplatz zu kämpfen. Dort, wo sonst ein Zug die Getränke zu den Tischen bringt, pfeift derzeit keine Lok.

Doch den Kopf in den Sand stecken ist nicht sein Ding. Und so hat der umtriebige Mehlhorn kurzerhand seinen Imbisswagen zu einer Curry-Bude umgebaut. „Der Wagen, den ich im vorigen Jahr gekauft habe, ist eigentlich für Volksfeste und Ähnliches geplant gewesen“, sagt er. Doch auch die würden seinen Terminkalender und damit die Kasse nicht gerade füllen. „Im Dezember 2021 hatten wir eine Feier. Das ist nicht der Brüller“, so Mehlhorn.

Doch mit der Idee für die Curry-Bude habe er alles richtig gemacht. „Ich musste nicht groß investieren, denn der Wagen war ja da.“ Lediglich die Innenausstattung habe er etwas verändert und den Bedingungen als Imbisswagen angepasst. Auch mit dem Stellplatz gleich hinter der HEM-Tankstelle habe er den richtige Riecher bewiesen. „Einem Freund von mir gehört die Fläche und so konnten wir beide von dem Standort profitieren“, freut sich der Currywurst-Verkäufer, der gemeinsam mit Mario Scheefe im Minutentakt die beliebten Würste mit unterschiedlich scharfen Gewürzen über die Theke reicht.

„Der Zuspruch war schon an den ersten Tag überwältigend“, beschreibt er den Andrang an seinem Wagen. „Wir haben zwar nur montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, können uns aber in dieser Zeit über Kundenmangel nicht beklagen“, so Mehlhorn.

Und was sagen die Kunden, die sich einen schnellen Snack oder eine Currywurst mit Pommes schmecken lassen? „Das ist eine prima Idee und vor allem schmeckt es gut“, so ein Kunde.