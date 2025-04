Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Wegen der aktuell im Landkreis Anhalt-Bitterfeld geltenden Waldbrandstufe 4 ziehen Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna die Notbreme. Sie haben am Vormittag des Gründonnerstag die Osterfeuer abgesagt.

Bitterfeld-Wolfen zieht Notbremse

„Das Anzünden der Feuer ist untersagt“, teilte Bitterfeld-Wolfens Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit. „Entsprechend der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt über offene Feuer und Grillen im Freien werden die zuvor erteilten Erlaubnisse zum Anlegen und Unterhalten von Brauchtums- und Traditionsfeuern bei Anhalten der Waldbrandgefahrenstufe 4 unwirksam.“ Die Veranstaltungen können jedoch ohne Feuer stattfinden.

Sollten sich allerdings die Festlegung zur Waldbrandgefahrenstufe bis zum genehmigten Veranstaltungstag ändern, können die Feuer planmäßig durchgeführt werden. Über die aktuelle Warnstufe kann man sich unter www.landeszentrumwald.sachsen-anhalt.de (dort auf die kleine Karte klicken) informieren.

Der Großteil der Feuer soll am Ostersamstag gezündet werden. Damit die Waldbrandstufe sinkt, müsste es allerdings laut Jürgen Kristin vom Landeszentrum Wald flächendeckend regnen.. Danach sieht nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig jedoch derzeit nicht aus.

Keine Chance auf Osterfeuer in Sandersdorf-Brehna

Auch Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) hat am Donnerstag „schweren Herzens“ mitgeteilt, dass die Osterfeuer in der Stadt nicht stattfinden können. „Bei Waldbrandstufe 4 ist das Risiko einfach zu hoch – Sicherheit geht vor.“

Hier würde selbst eine Verringerung der Waldbrandwarnstufe helfen. Denn in Sandersdorf-Brehna dürfen laut Gefahrenabwehrverordnung die Osterfeuer bereits ab Warnstufe 3 nicht angezündet werden. Trotzdem können die Bürger rund um das Osterwochenende in vielen Orten tolle Veranstaltungen erleben. „Kommt vorbei, feiert den Frühling, genießt das Wetter, gute Gespräche und die besondere Atmosphäre – auch ohne Flammen, aber mit ganz viel Herz“, so Syska.

Das Verbot von Osterfeuern bei Waldbrandstufe 4 gilt auch für die Gemeinde Muldestausee. Das hatte die Gemeinde bereits am Dienstag erklärt.

Zörbig und Raguhn-Jeßnitz lassen Spektakel zu

Dagegen lassen die Städte Zörbig und Raguhn-Jeßnitz die Osterfeuer weiterhin zu. Laut der beiden Bürgermeister Matthias Egert (CDU) und Hannes Loth (AfD) seien die jeweiligen Stellen, an denen die Osterfeuer entzündet werden sollen, gut gesichert. Auch seien Feuerwehr oder Wasserwehr vor Ort.

Wie unterschiedlich die Trockenheit in der Region ausgeprägt ist, zeigt ein Blick auf die Übersichtskarte beim Landeszentrum Wald. Während am Donnerstag in Dessau, Wittenberg sowie im gesamtten Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Stufe 4 herrschte, galt im benachbarten Salzlandkreis nur die Warnstufe 2, im Saalekreis und in Halle die Stufe 3.