  4. Baumaßnahme für mehr Sicherheit: Wegen Radwegbau in Zscherndorf: Kreisstraße wird voll gesperrt

Von Zscherndorf in Richtung Bitterfeld ist über Wochen kein Durchkommen mehr. Welche Einschränkungen es geben wird.

Von Ulf Rostalsky 07.11.2025, 14:00
In Zscherndorf wird Richtung Bitterfeld ein neuer Radweg gebaut.
In Zscherndorf wird Richtung Bitterfeld ein neuer Radweg gebaut. (Symbolbild: picture alliance/dpa)

Zscherndorf/MZ. - Ein neuer Radweg entlang der Kreisstraße 2057 soll für mehr Sicherheit auf der Strecke zwischen Zscherndorf und Bitterfeld sorgen. Zunächst sorgt er jedoch für erhebliche Beeinträchtigungen. Das haben die Sandersdorf-Brehnaer Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Landkreissprecherin Jana Müller bestätigt.