Von Zscherndorf in Richtung Bitterfeld ist über Wochen kein Durchkommen mehr. Welche Einschränkungen es geben wird.

Zscherndorf/MZ. - Ein neuer Radweg entlang der Kreisstraße 2057 soll für mehr Sicherheit auf der Strecke zwischen Zscherndorf und Bitterfeld sorgen. Zunächst sorgt er jedoch für erhebliche Beeinträchtigungen. Das haben die Sandersdorf-Brehnaer Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Landkreissprecherin Jana Müller bestätigt.