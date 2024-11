Die Raststätte Köckern West an der A9 hat einen neuen Pächter. Was sich ändern wird - und was nicht.

Wechsel an A-9-Raststätte Köckern West: Warum SSP Deutschland GmbH sich als Betreiber zurückzieht

Schließung am Dienstag

Köckern/MZ. - Die Raststätte Köckern West an der Autobahn 9 in Richtung München ist am Mittwoch zehn Stunden lang geschlossen gewesen. Wer jedoch durch die Glastüren blickte, konnte geschäftiges Treiben im Inneren beobachten.

Viele Reisende wunderten sich, warum sowohl die Raststätte als auch der Burger King an diesem Tag nicht zugänglich waren. Der Grund: ein geplanter Betreiberwechsel, der mit einer kurzen, aber intensiven Übergangsphase samt Schließung ab 8 Uhr über die Bühne ging. Hinter verschlossenen Türen wurde derweil auf Hochtouren gearbeitet, um die Raststätte für Besucher wieder zu öffnen.

SSP Deutschland GmbH will sich künftig auf Bahnhöhe und Flughäfen konzentrieren

Hinter der Übergabe steht die Firma „Tank & Rast“. Sie ist die Eigentümer der Raststätte und organisierte den Betreiberwechsel. Media-Leiterin Bettina Schaper von Tank & Rast erläuterte den Schritt: „In Köckern findet ein Pächterwechsel statt, da sich die SSP Deutschland GmbH als bisheriger Betreiber entschieden hat, Autobahn-Standorte aus strategischen Gründen abzugeben und sich zukünftig im Bereich Verkehrsgastronomie nur noch auf Bahnhöfe und Flughäfen zu konzentrieren.“

Michael Glatz von SSP Deutschland bestätigte die Entscheidung, sich vom gesamten Raststättennetz zu trennen: „Ja, wir trennen uns von unserem gesamten Raststättennetz, da ist Köckern West nur eine Raststätte von vielen“, so der Direktor Business. Neuer Betreiber ist nun die Firma Reisdorf Tankstellen & Gastronomie GmbH unter der Leitung von André Reisdorf.

Zwischen Regalen und Sortiment wird der Übergang nahtlos gestaltet, damit Reisende nach dem Betreiberwechsel Altbewährtes vorfinden. Fotos: Thomas Schmidt

Der Übergang erfolgte am Dienstag innerhalb von nur zehn Stunden, ohne dass sofort größere Änderungen sichtbar wurden. Für die Kunden bleibt das Angebot vorerst weitgehend gleich. Eine langjährige Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, berichtete vor Ort, dass der Großteil des Warensortiments übernommen und nur wenige Artikel, wie nicht-alkoholische Getränke, ausgetauscht wurden. „Die Geräte und technischen Einrichtungen sind geblieben“, fügte sie hinzu. Auch Burger King, das Fastfood-Angebot auf der Raststätte, wird den Reisenden, die dort Halt machen, weiterhin zur Verfügung stehen. Keine optischen Veränderungen gibt es bislang an der Außenanlage.

Öffnungszeit in Köckern West war zuletzt schon wegen Personalmangels reduziert

Für das Personal der Raststätte sollen sich durch den Betreiberwechsel keine großen Neuerungen ergeben. „Herr Reisdorf übernimmt die bisherigen fünf Stamm-Mitarbeitenden. Es werden aber noch zwölf neue Mitarbeiter gebraucht“, teilte Bettina Schaper mit. Eine neue Situation scheint das allerdings nicht zu sein. Schon in der Vergangenheit war es, offenbar durch Personalmangel, zu reduzierten Öffnungszeiten der Raststätte gekommen. Das hatte vor allem die Nachtstunden betroffen.

Und welche Änderungen stehen an der Raststätte Köckern West in der nächsten Zeit noch bevor? „Welche Anpassungen unser neuer Partner im Detail am Angebot vornehmen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden“, erklärt Bettina Schaper dazu abschließend.