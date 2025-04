„Die Reudnitz“ ist am Wochenende in die Schifffahrtsaison 2025 auf dem Goitzschesee gestartet. Das wollten sich viele Fans des Motorseglers nicht entgehen lassen.

Warum sich eine alte Dame auf dem Goitzschesee so wohlfühlt

Leinen los in Ahalt-Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Es ist eben wie im richtigen Leben. Wenn alten Damen reichlich Pflege und Aufmerksamkeit zuteil werden, dann belohnen sie den Service oft. Wohl auch der 135 Jahre alte Plattbodensegler: „Die Reudnitz“. Die zeigt sich am Osterwochenende windschnittig und „aufgetakelt“ – zumindest, was die neuen Masten angeht – pünktlich zum 2025-Saisonstart des Motorseglers auf dem Goitzschesee. Am holländischen Wattenmeer war einst sein Heimathafen.