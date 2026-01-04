Das Frauenzentrum in Wolfen lässt das Jahr 2025 Revue passieren. Von einer orangenen Bank über die inklusive Goitzschetour bis zur Preisverleihung.

Die inklusive Fahrt durch den Goitzschewald mit dem Frauenzentrum Wolfen war 2025 wieder ein voller Erfolg.

Wolfen/MZ. - Mit ihrem Lied „Superwoman“ gibt Alicia Keys Frauen Kraft und Aretha Franklin sorgt für „Respect“. Doch oft braucht man im wahren Leben nicht nur Musik, sondern Menschen, die handeln, einfach machen. Wie der Verein „Frauen helfen Frauen“. Der hat im Wolfener Frauenzentrum seit 1996 nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Berechtigung. Die Gemeinschaft gibt es mittlerweile seit 36 Jahren. Sie gibt sich nicht mit Streicheleinheiten, Aufbauarbeit und Trost zufrieden, sondern ist Gesprächspartnerin, Anwältin für Frauenrechte, aber auch Aufklärerin und mittlerweile Preisträgerin.