Gerd Christian als Stargast Warten, träumen, hoffen - Adventskonzert von Katrin Eipert begeistert vor ausverkauftem Haus in Brehna
Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun haben wieder zu ihrem Adventskonzert geladen. Als Stargast war dieses Mal Schlagerlegende Gerd Christian dabei.
10.12.2025, 16:18
Brehna/MZ. - Das Warten auf Weihnachten hat seinen ganz eigenen Reiz. Und mehr noch seit drei Jahren, seit in Brehna die Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun zu großen Adventskonzerten einladen und jeweils einen Star hinzubitten.