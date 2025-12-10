weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Gerd Christian als Stargast: Warten, träumen, hoffen - Adventskonzert von Katrin Eipert begeistert vor ausverkauftem Haus in Brehna

Gerd Christian als Stargast Warten, träumen, hoffen - Adventskonzert von Katrin Eipert begeistert vor ausverkauftem Haus in Brehna

Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun haben wieder zu ihrem Adventskonzert geladen. Als Stargast war dieses Mal Schlagerlegende Gerd Christian dabei.

Von Christine Färber 10.12.2025, 16:18
Das Orchester Sax & Fun und Katrin Eipert präsentieren weihnachtliche Melodien im ausverkauften Brehnaer Saal.
Das Orchester Sax & Fun und Katrin Eipert präsentieren weihnachtliche Melodien im ausverkauften Brehnaer Saal. Foto: Thomas Schmidt

Brehna/MZ. - Das Warten auf Weihnachten hat seinen ganz eigenen Reiz. Und mehr noch seit drei Jahren, seit in Brehna die Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun zu großen Adventskonzerten einladen und jeweils einen Star hinzubitten.