Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun haben wieder zu ihrem Adventskonzert geladen. Als Stargast war dieses Mal Schlagerlegende Gerd Christian dabei.

Warten, träumen, hoffen - Adventskonzert von Katrin Eipert begeistert vor ausverkauftem Haus in Brehna

Das Orchester Sax & Fun und Katrin Eipert präsentieren weihnachtliche Melodien im ausverkauften Brehnaer Saal.

Brehna/MZ. - Das Warten auf Weihnachten hat seinen ganz eigenen Reiz. Und mehr noch seit drei Jahren, seit in Brehna die Saxophonistin Kathrin Eipert und ihr Orchester Sax & Fun zu großen Adventskonzerten einladen und jeweils einen Star hinzubitten.