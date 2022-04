Walpurgisfeuer in drei Orten - Im Altkreis Bitterfeld sind am Samstag die Hexen los

Mösslitz/Thalheim/MZ - In der mystischen Nacht vom 30. April auf den 1. Mai tanzen die Hexen auf dem Blocksberg - oder um die Feuer, die im Altkreis Bitterfeld entzündet werden. Wo sich Hexen und Geister treffen, hat die MZ zusammengestellt.

In der Walpurgishochburg Mößlitz wird der Gutspark zum Hexenkessel, informiert der Verein. Am Samstag, dem 30. April ab 18 Uhr, tummeln sich wieder alle großen und kleinen Gäste rund um das Hexenfeuer. Besucher erwartet ein leuchtendes Programm. Es wird eine Kremserfahrt gemütlich durch den Gutspark geben und der große Lampion- und Fackelumzug startet gegen 20.30 Uhr auf dem Hof des Gutes. Begleitet wird dieser durch die Feuerwehr Zörbig und dem Spielmannszug der Feuerwehr Zörbig. Nach dem Eintreffen des Umzuges auf dem Festgelände und der feierlichen Eröffnung durch das Entzünden des riesigen Feuers, soll dann ausgiebig getanzt und gefeiert werden.

„Natürlich tanzen die Hexen traditionell am und ums Feuer bei schauriger Musik. Danach haben wir feurige Aufführungen, die für Stimmung sorgen“, heißt es vom Förderverein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben traditionellen Angeboten wie Bratwurst und Steak vom Rostgrill, gibt es einige Kreationen frisch auf den Tisch. Nebenher gibt es einen Jahrmarkt mit Karussell, Losbude, Pfeilwerfen, Kinderhüpfburg, Eisenbahnausstellung und noch vieles mehr. Damit ist aber nicht Schluss: Ab 21 Uhr schließt sich der Tanz in den Mai an. Ab 21 Uhr kann kräftig das Tanzbein mit den Musikern der Gruppe „Acoustic“ bis nach Mitternacht geschwungen werden.

Gruselige Hexen sind auch in Thalheim auf dem Walpurgis-Festplatz unterwegs. Auf den Fackelumzug müsse zwar aufgrund von Straßenbaumaßnahmen in diesem Jahr zwar verzichtet werden, bedauern Ortschaftsrat und Vereine. Aber dafür sind auch in diesem Jahr die Hexen des Faschingsklubs Thalheim mit von der Partie und werden das Entzünden des Walpurgisfeuers mit ihrem Tanz begleiten.

Ab 18 Uhr sind Besucher willkommen, das Feuer wird um 19 Uhr durch die Ortswehr entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, eine Kindereisenbahn für spaßige Fahrten ist ebenso bestellt wie schönes Wetter, heißt es aus Thalheim.

Dem schaurigen Bund schließt sich der Heimatverein Renneritz an: Um 19 Uhr beginnt am Dorfgemeinschaftshaus das gruselige Vergnügen. Wenn das Feuer erst entzündet ist, erklingt Live-Musik, ein Showact wird auftreten und Besucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Speisen vom Grill, Mitglieder des Heimatvereins zapfen fassfrisches Bier. Der Eintritt zum Walpurgisfeuer ist frei. 2012 war das Walpurgisfeuer in Renneritz erstmals entfacht worden. „Hunderte Gäste strömten an diesem Abend nach Renneritz“, heißt es beim Heimatverein. Auch in diesem Jahr sollen wieder zahlreiche Einwohner, egal ob groß oder klein, aus der Stadt Sandersdorf-Brehna auf ihre Kosten kommen.